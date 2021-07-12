Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу ведомственных информационных сервисов МВД планируется возобновить в течение недели. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"С 8 июля доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен. В настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одна из причин сложившейся ситуации - аномальная жара. Сотрудники милиции учитывают сложившуюся ситуацию при ежедневной работе и с пониманием подходят к оценке каждого отдельно взятого случая при обращении граждан", - сказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, специалисты ведомства в настоящее время принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления бесперебойного функционирования сервисов. Работоспособность информационных ресурсов планируется полностью возобновить в течение недели.

МВД приносит извинения за временные неудобства.-0-