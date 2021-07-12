Белавиа сокращает количество полетов в Израиль

Источник материала: БT

Минздрав Израиля ввел новые ограничения из-за очередной волны COVID. Гражданам страны запрещен вылет в Беларусь, которая включена в красный список, а прибывающие из Минска должны отправляться на обязательный карантин. Ограничение действует с сегодняшнего дня и сохранится как минимум до 25 июля. В этой связи Белавиа сокращает количество рейсов в Тель-Авив в этом месяце до пяти.



Читайте также:



