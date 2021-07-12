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Белавиа сокращает количество полетов в Израиль

12.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минздрав Израиля ввел новые ограничения из-за очередной волны COVID. Гражданам страны запрещен вылет в Беларусь, которая включена в красный список, а прибывающие из Минска должны отправляться на обязательный карантин. Ограничение действует с сегодняшнего дня и сохранится как минимум до 25 июля. В этой связи Белавиа сокращает количество рейсов в Тель-Авив в этом месяце до пяти.

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Теги: Минск
 
 
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Минздрав Израиля ввел новые ограничения из-за очередной волны COVID. Гражданам страны запрещен вылет в Беларусь, которая включена в красный список, а прибывающие из...
 
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