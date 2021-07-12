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В. Баранец: Политическая борьба оппозиции превратилась в бандитизм
12.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Политическая борьба оппозиции превратилась в бандитизм. Такое мнение высказал известный российский военный обозреватель Виктор Баранец. Из-за полного отчаяния и отсутствия аргументов у оппонентов власти в ход идут уже экстремистские формы противостояния. Впрочем, главная цель известна - Беларусь нужна Западу с проданным суверенитетом.Читайте также:
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Политическая борьба оппозиции превратилась в бандитизм. Такое мнение высказал известный российский военный обозреватель Виктор Баранец. Из-за полного отчаяния и...
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