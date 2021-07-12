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33 человека утонули в Беларуси за минувшую неделю, 31 ОСВОД спас. Несколько примеров. 9 июля от председателя спасательной станции поступило сообщение о том, что на городском пляже города Петрикова спасены трое детей. Оказывается, в воде отец детей отвлекся. Нескольких минут хватило, чтобы малышня начала тонуть. Благо спасатели дежурили рядом и достали детей из воды. А 11 июля подразделения МЧС привлекались уже на поиски утонувших в Логойском районе и Лунинецком. Водолазы достали из воды тело 28-летнего мужчины и 11-летнего ребенка.