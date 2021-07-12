Минтранс определил порядок обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций утвердило авиационные правила "Организация обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Республики Беларусь". Это предусмотрено постановлением Минтранса от 14 июня 2021 года №15-П, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Авиационными правилами установлен порядок организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Беларуси, определены требования к аэропортам (их подразделениям) и юрлицам, имеющим договор с главным юрлицом аэропорта на выполнение данных процедур.

"Организация обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Беларуси является одним из видов аэропортовой деятельности, сертифицируемым в установленном законодательством порядке специально уполномоченным органом в области гражданской авиации", - говорится в документе. Обслуживающая организация должна выполнять указанные процедуры в соответствии с требованиями по безопасности полетов и принципами менеджмента качества ISO 9000.

Правилами определено, что обслуживание вылетающих пассажиров должно быть организовано согласно утвержденной руководителем обслуживающей организации технологии. Она должна отвечать таким требованиям, как высокая культура организации обслуживания пассажиров и багажа, взаимодействие с заинтересованными службами аэропорта, четкость и правильная организация работы, обеспечение своевременной посадки пассажиров и погрузки багажа.

Также правилами установлены критерии обслуживания пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, и багажа в аэропортах Беларуси, перечень вопросов для проведения сертификационной проверки обслуживающей организации по организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-