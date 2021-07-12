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Е. Мураев высказался об украинском президенте
12.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Евгений Мураев, один из лидеров украинской оппозиции, дал крайне нелестную оценку деятельности лидера своей страны: "Зеленский - это облако в штанах". По мнению Мураева, украинский президент абсолютно управляем извне, а внутри страны занят лишь собственным пиаром. Причем падение рейтингов говорит о том, что пиар этот совершенно неэффективен. За два года популярность Зеленского опустилась с 73 до 28 процентов. (видео)
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Евгений Мураев, один из лидеров украинской оппозиции, дал крайне нелестную оценку деятельности лидера своей страны: "Зеленский - это облако в штанах". По мнению...
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