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Все разрешенные места для купания в Минске соответствуют гигиеническим нормативам
12.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жара не покидает нашу страну, и многие белорусы свое свободное время проводят у водоемов. В Минске все разрешенные места для купания соответствую гигиеническим нормам. Мониторинг проводится каждую неделю. Оценивают не только качество воды, но и санитарное состояние пляжей, своевременность уборки.
33 человека утонули за минувшую неделю в Беларуси
МЧС и сотрудники ОСВОД призывают соблюдать правила безопасности на воде. За минувшую неделю в Беларуси утонули 33 человека и столько же были спасены. Есть жертвы и теплового удара. Начиная с 21 июня, в медучреждения Беларуси обратились 208 человек, 54 из них госпитализированы.
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Жара не покидает нашу страну, и многие белорусы свое свободное время проводят у водоемов. В Минске все разрешенные места для купания соответствую гигиеническим...
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