Все разрешенные места для купания в Минске соответствуют гигиеническим нормативам

Источник материала: БT

Жара не покидает нашу страну, и многие белорусы свое свободное время проводят у водоемов. В Минске все разрешенные места для купания соответствую гигиеническим нормам. Мониторинг проводится каждую неделю. Оценивают не только качество воды, но и санитарное состояние пляжей, своевременность уборки.

33 человека утонули за минувшую неделю в Беларуси

МЧС и сотрудники ОСВОД призывают соблюдать правила безопасности на воде. За минувшую неделю в Беларуси утонули 33 человека и столько же были спасены. Есть жертвы и теплового удара. Начиная с 21 июня, в медучреждения Беларуси обратились 208 человек, 54 из них госпитализированы.





Читайте также:





