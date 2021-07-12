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За участие в массовых беспорядках в Минске задержан водитель такси
12.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За участие в массовых беспорядках в Минске задержан водитель такси. 32-летний житель столицы с 9 августа прошлого года вместе с другими участниками совершал погромы и уничтожал имущество, оказывал сопротивление правоохранителям. Мужчина ранее имел проблемы с законом.
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За участие в массовых беспорядках в Минске задержан водитель такси. 32-летний житель столицы с 9 августа прошлого года вместе с другими участниками совершал погромы...
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