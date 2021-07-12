Д. Василец: Покушение на жизнь Гайдукевича - настоящий терроризм

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Покушение на жизнь известных белорусов - это настоящий терроризм, считает украинский журналист Дмитрий Василец. Для Беларуси это беспрецедентные случаи, о которых вряд ли расскажут западные журналисты, и уж точно не станут разбирать на внеочередном заседании ПАСЕ. Лицемерие и двойные стандарты - это уже едва ли не постоянный имидж западных оппонентов.

Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина):

Что касается депутата Гайдукевича, мы видим ситуацию, когда из-за границы хотят запугать депутатскую среду, чиновников и дать сигнал, что они будут под угрозой. Я думаю, это обычный террор, который инсценируется из-за границы, для того чтобы сделать более сговорчивыми белорусских чиновников и депутатов. Я надеюсь, что это не получится. Нужно в первую очередь полагаться на закон. Полагаю, служба безопасности РБ будет дальше нормально работать, для того чтобы подобные случаи раскрывались еще на стадии планировки.





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