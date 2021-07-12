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Африканская жара продолжает держаться в Беларуси

12.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжает держаться африканская жара. Кто-то спасается под кондиционерами в офисе, кто-то дома или на пляжах. Медики рекомендуют прислушиваться к своему самочувствию. Эпидемслужбы гарантируют пригодность водоемов для купания. Собственная жизнь - в руках самих отдыхающих.

Как безопасно проводить знойное лето и разумно организовать рабочий процесс в +30, расскажет Светлана Чернова.

Контроль воды рекреационных зон

В этой лаборатории Минского центра гигиены и эпидемиологии проводят микробиологический анализ воды разрешенных для купания зон. Мембранный фильтр опускают в специальное устройство, пропускают через него определенный объем исследуемой воды. Далее фильтр помещают в чашку Петри с питательной средой и отправляют ее в термостат на время от 18 часов до суток. Уже после, учитывая колонии, выросшие на фильтрах, сравнивают результат с нормативами и определяют пригодность воды для купания.

Евгений Ситкевич, завотделением коммунальной гигиены отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

По состоянию на 12 июля все отобранные в течение купального сезона пробы соответствуют гигиеническим нормативам по показателям микробиологической безопасности.

В комплексе и химический анализ. Определение растворимого кислорода, наличие полифосфатов, тяжелых металлов и определение кислотности.

В лаборатории также определят запах воды. Для этого есть своя методика. В плоскодонную колбу наливают около 100 мл исследуемой воды, вращают примерно 30 секунд и определяют ее запах. Как правило, запах в водоемах болотный. Норма этого показателя не должна превышать двух баллов.

С 21 июня в медучреждения обратились более 200 человек с тепловыми ударами

Даже находясь в знойные дни на природе, разместиться лучше всего в тени, чтобы избежать теплового удара. Здоровью стоит уделить особое внимание. В зоне риска маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями и пожилые. В целом с 21 июня этого года с тепловыми ударами обратились 208 человек, 54 из них госпитализированы.

Елена Гузик, завкафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Тепловой удар будет проявляться повышением температуры, может быть потеря сознания, может быть головные боли, а у людей с хроническими заболеваниями может быть обострение заболеваний, которые у них имеются.

Знойное лето требует и определенных условий труда. За здоровым порядком работы обязан следить наниматель. Обеспечить комфорт помогут кондиционеры, дополнительные перерывы, а также оборудованные помещений для отдыха. Еще одна обязанность руководителя - регламентировать время работы.

Африканская жара продолжает держаться в Беларуси

Павел Манько, главный технический инспектор труда совета Федерации профсоюзов Беларуси:

При этом у работников есть возможность позвонить на нашу горячую линию, сообщить все проблемы, и мы в оперативном режиме всегда поможем.

Из-за горячей и сухой погоды увеличился риск возгораний в лесах. Запреты и ограничения на посещение зеленых массивов действуют в 81 районе страны. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, специалисты лесхозов дежурят практически круглосуточно. Делают пешие обходы и объезды на спецтехнике, также с помощью дронов контролируют ситуацию с воздуха. Из-за продолжительной жары интерактивная карта запретов и ограничение постоянно меняется. Отслеживать оперативную информацию можно на сайте Минлесхоза. В случае нарушения требования - предусмотрен штраф.

За минувшую неделю в Беларуси утонули 33 человека

К сожалению, минувшая неделя не обошлась без жертв среди отдыхающих у открытых водоемов. В Беларуси утонули 33 человека. Еще столько же были спасены сотрудниками МЧС и ОСВОД.

Африканский зной в Беларуси

Африканский зной не покинет Беларусь на этой неделе. Завтра днем ожидается до +36 градусов! Но местами пройдут кратковременные грозовые дожди.


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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжает держаться африканская жара. Кто-то спасается под кондиционерами в офисе, кто-то дома или на пляжах. Медики рекомендуют прислушиваться к...
 
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