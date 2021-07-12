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Экстремистскими признаны еще 10 телеграм-каналов в Беларуси

13.07.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Еще в десяти чатах и каналах белорусская Генпрокуратура нашла компрометирующие сообщения и признала их экстремистскими.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. В прокуратуре пояснили, что в данных сообществах содержались «призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь».

Признаны экстремистскими:

  1. «Гродно для Жизни new»,
  2. «Hrodna.life»,
  3. «Ошмяны для жизни Чат»,
  4. «Ивье для жизни»,
  5. «Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР»,
  6. «Октябрьский 97%»,
  7. «Ангарская для жизни»,
  8. «Чижовка для Жизни»,
  9. «Заводской 97%»,
  10. «Минск 97%».

В ведомстве сообщают, что на основании Закона «О противодействии экстремизму» направлены в суды заявления о признании информационной продукции перечисленных сообществ экстремистскими материалами.

Суды полностью удовлетворили эти заявления. Копии решений направлены в Мининформ для пополнения списка экстремистских материалов и «блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Еще в десяти чатах и каналах белорусская Генпрокуратура нашла компрометирующие сообщения и признала их экстремистскими.
 
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