Экстремистскими признаны еще 10 телеграм-каналов в Беларуси

Еще в десяти чатах и каналах белорусская Генпрокуратура нашла компрометирующие сообщения и признала их экстремистскими.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. В прокуратуре пояснили, что в данных сообществах содержались «призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь».

Признаны экстремистскими:

«Гродно для Жизни new», «Hrodna.life», «Ошмяны для жизни Чат», «Ивье для жизни», «Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР», «Октябрьский 97%», «Ангарская для жизни», «Чижовка для Жизни», «Заводской 97%», «Минск 97%».

В ведомстве сообщают, что на основании Закона «О противодействии экстремизму» направлены в суды заявления о признании информационной продукции перечисленных сообществ экстремистскими материалами.

Суды полностью удовлетворили эти заявления. Копии решений направлены в Мининформ для пополнения списка экстремистских материалов и «блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов».