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Экстремистскими признаны еще 10 телеграм-каналов в Беларуси
13.07.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Еще в десяти чатах и каналах белорусская Генпрокуратура нашла компрометирующие сообщения и признала их экстремистскими.
Об этом
Признаны экстремистскими:
В ведомстве сообщают, что на основании Закона «О противодействии экстремизму» направлены в суды заявления о признании информационной продукции перечисленных сообществ экстремистскими материалами.
Суды полностью удовлетворили эти заявления. Копии решений направлены в Мининформ для пополнения списка экстремистских материалов и «блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов».
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Еще в десяти чатах и каналах белорусская Генпрокуратура нашла компрометирующие сообщения и признала их экстремистскими.
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