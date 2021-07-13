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Картина дня: Макей о многовекторности и Беларуси будущего, планы "Белавиа" и прогнозы синоптиков
13.07.2021 07:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 12 июля
Беларусь видит взаимовыгодные
Владимир Макей. Скриншот из видео RT
Одна из конечных целей обсуждаемого в настоящее время пакета программ
Владимир Семашко. Фото из архива
Российская платежная система "Мир"
Более 5 тыс. работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики
Минздрав рассказал, как будет проходить
Фото из архива
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Белорусские детские кардиохирурги
Япония
"Белавиа" сокращает количество
На ЦТ по физике
Фото из архива
В этом году
Поезд на "Славянский базар в Витебске" отправится в первый рейс 14 июля.
Арина Соболенко впервые стала
Фото из архива
СЕГОДНЯ
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Знаменательные даты 14 июля
110 лет назад родился Прудников Павел Иванович, белорусский писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1992). В 1937 году окончил Ленинградский педагогический институт. Работал в периодических изданиях, на радио. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1956 году. Учительствовал. В 1968-1971 годах работал в бюллетене "Служба быта Беларуси". Автор сборников поэзии "Время моего рождения", "Поздние ягоды", "Аллеи", поэмы "Таймыр", повестей "Ежовые рукавицы" и "Пекло". Выступал как публицист. Умер в 2000 году.
35 лет назад родилась Пелагея (Ханова Пелагея Сергеевна), российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея". Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения.
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ВЧЕРА Картина дня. 12 июля Беларусь видит взаимовыгодные перспективы для углубления интеграции с Россией. Об этом министр иностранных дел...
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