Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 12 июля

Беларусь видит взаимовыгодные перспективы для углубления интеграции с Россией . Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT. Будущее отношений Беларуси и России уже прописано в Договоре о создании Союзного государства, отметил министр. Принцип многовекторности актуален для Беларуси даже в сегодняшнее непростое время. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения интересов в Азии . Беларусь готова к переговорам с любым из партнеров, но пока не слышит ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада. Владимир Макей пояснил, что означает закрытие границы с Украиной . Министр иностранных дел Беларуси ответил на вопрос о перспективах открытия прямого авиарейса в Крым . Владимир Макей высказался о предпринимавшихся попытках дестабилизации ситуации в Беларуси и том, как это связано с Россией. Министр рассказал, какой он видит Беларусь будущего .





Владимир Макей. Скриншот из видео RT

Одна из конечных целей обсуждаемого в настоящее время пакета программ по углублению белорусско-российской интеграции - обеспечить стабильный рост благосостояния граждан. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью агентству "РИА Новости". Он отметил, что складывается ощущение, что коллективный Запад против Беларуси и России вновь развязал войну , на этот раз экономическую. Посол рассказал о планах расширения географии полетов авиакомпании "Белавиа".





Владимир Семашко. Фото из архива

Российская платежная система "Мир" запускает денежные переводы на карты "БЕЛКАРТ".

Более 5 тыс. работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций . Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Минздрав рассказал, как будет проходить идентификация при оказании медпомощи с применением телемедицины.

Иностранным гражданам для вакцинации в Беларуси нужно зарегистрироваться на сайте vaccination.by и получить подтверждение - Минздрав.





Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 689 пациентов с COVID-19 , выписаны 537.

Белорусские детские кардиохирурги провели пять сложнейших операций у пациентов с редкими патологиями.

Япония изменила карантинные меры для прибывающих белорусов.

"Белавиа" сокращает количество рейсов в Израиль .

На ЦТ по физике 100 баллов набрали 45 абитуриентов и на ЦТ по истории - 14 абитуриентов.





Фото из архива

В этом году гостями праздника в Александрии стали более 66 тыс. человек.

Поезд на "Славянский базар в Витебске" отправится в первый рейс 14 июля.

Каскад плотин построят в северной части Беловежской пущи.

Арина Соболенко впервые стала третьей ракеткой мира .

Жаркая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив". Начало в 11.00.

Выставка "Беларусь і беларусы. Гід па гісторыі і культуры" пройдет по 31 декабря в Национальном историческом музее.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 июля

110 лет назад родился Прудников Павел Иванович, белорусский писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1992). В 1937 году окончил Ленинградский педагогический институт. Работал в периодических изданиях, на радио. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1956 году. Учительствовал. В 1968-1971 годах работал в бюллетене "Служба быта Беларуси". Автор сборников поэзии "Время моего рождения", "Поздние ягоды", "Аллеи", поэмы "Таймыр", повестей "Ежовые рукавицы" и "Пекло". Выступал как публицист. Умер в 2000 году.

35 лет назад родилась Пелагея (Ханова Пелагея Сергеевна), российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея". Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения.

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