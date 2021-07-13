Источник материала: БелТА

Уникальная интерактивная экспозиция, посвященная белорусским партизанам и подпольщикам, с 12 июля начала свою работу в головном офисе ОАО "АСБ Беларусбанк". Банк выступает официальным партнером выставки. Познакомиться с уникальными историческими документами можно до 16 июля включительно.





Аналогов нет

История данной выставки началась около трех лет назад. В сентябре 2018-го Национальный архив Беларуси и издательский дом "Беларусь сегодня" заключили соглашение о создании общедоступной базы партизан в интернете.

В июле 2019-го был создан специальный портал "Партизаны Беларуси" (partizany.by), на который загружаются архивные данные. Как правило, это наградные листы, различные справки. Их обрабатывают сотрудники издательского дома "Беларусь сегодня". После создаются электронные карточки партизан, содержащие основные биографические данные, а также сведения об их участии в боевых действиях. Фактически, речь идет об уникальной виртуальной энциклопедии партизанского движения в Беларуси 1941-1944 годов. Сегодня база данных содержит более 157 тыс. карточек. Есть и специальные подразделы. Например, "Партизаны-герои", "Легендарные комбриги". В этом году у пользователей появилась возможность загрузить на интернет-портал фото своих родственников, находящихся в базе. Данный интернет-ресурс не имеет аналогов на просторах СНГ.





В прошлом году выставка, основанная на материалах сайта, Национального архива Беларуси, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, стала не только виртуальной, но и осязаемой. Только с апреля текущего года ее экспонировали более чем в 20 городах Беларуси, а также на многочисленных научных и медийных форумах. Выставка включает в себя экспонаты - исторические фотографии времен Великой Отечественной, копии наградных листов, характеристики партизан.

Еще одной особенностью данной выставки является специальный мультимедийный комплекс. Введя данные партизана, вы увидите исчерпывающую информацию о бойце. Таким образом, можно узнать информацию о своих родственниках, которые участвовали в партизанском движении.





Дань памяти

В торжественной церемонии открытия выставки принимали участие представители Национального архива, издательского дома "Беларусь сегодня", администрации Московского района столицы и правления ОАО "АСБ Беларусбанк". Так, директор Национального архива Андрей Демянюк отметил, что выставка предоставляет возможность воочию увидеть уникальные документы.

- В том числе, касающиеся партизанского движения. Долгое время, храня эти документы, мы не могли не поспособствовать тому, чтобы популяризировать тему партизан в обществе. Поэтому, родилась такая идея создать совместный проект. После проведения значительной подготовительной работы, мы запустили проект "Партизаны Беларуси". Результат получился отличный, ведь появилась, по сути, уникальная, персонифицированная энциклопедия партизанского и подпольного движения.





По словам Андрея Демянюка, база пополняется новыми именами героев буквально ежедневно. Существует огромный спрос на базу во многих уголках мира.

- Нам пишут, благодарят за проведенную работу. Но и это далеко не конец, ведь перед нами стоит задача внести более 450 тыс. документов. Это колоссальная работа, которая не прекращается ни на минуту. Это дань памяти тем людям, которые 80 лет назад спасли, без преувеличения, весь мир от нацизма.

Руководитель Национального архива отметил: цель передвижной выставки заключается в популяризации портала "Партизаны Беларуси".

- И, конечно же, она очень полезна в вопросе нравственного и патриотического воспитания. Сегодня мы увидели, как многие сотрудники Беларусбанка с удовольствием посмотрели на экспозицию, - резюмировал Андрей Демянюк.





Социальный бренд

Официальным партнером выставки стал ОАО "АСБ Беларусбанк". Заместитель председателя правления банка Татьяна Михайловская рассказала: участие банка в подобных проектах является почетным.

- Вот уже второй год эта замечательная выставка размещается в разных городах нашей страны. Многие люди, представители разных поколений знакомятся с действительно историческими фактами партизанского движения на территории нашей страны. Мы очень благодарны организаторам проекта, что они создали такую прекрасную экспозицию.





По словам Татьяны Михайловской, данная выставка необходима, прежде всего, для сохранения исторической памяти.

- Важно, чтобы о произошедшем помнили молодые люди. Потому что все факты, которые приведены на выставке, это архивные документы. Это живая связь между поколениями, восстановление исторической памяти. Мы должны не забывать о всех тех ужасах войны, чтобы это никогда не повторилось. Именно поэтому мы поддержали этот проект, который, уверена, будет успешно развиваться и дальше. Приглашаю всех желающих посетить данную выставку, ведь благодаря обширной базе вы сможете более подробно узнать про судьбу своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.





Впрочем, это не единственный социальный проект ОАО "АСБ Беларусбанк". Финансово-кредитная организация принимает участие в нескольких различных мероприятиях по всей стране.

- Беларусбанк - это социально ответственный бренд. Мы поддерживаем спорт, талантливую молодежь, детей, оставшихся без попечения родителей, развиваем доступную среду в городах. Одним из последних масштабных проектов стала поддержка медицинских учреждений во время пандемии. Мы закупаем необходимое оборудование, автомобили скорой помощи для того, чтобы максимально помочь нашей стране справиться с этой важной болезнью.

Татьяна Михайловская убеждена: социальная направленность бренда должна быть аксиомой:

- Когда предприятие, организация или банк поддерживают социальные проекты, тогда есть будущее. Ведь успех бизнеса тесно связан с успехом, социальным благополучием, стабильностью, уровнем культуры и образования в стране.

Познакомиться с экспозицией можно в стенах головного офиса ОАО "АСБ Беларусбанк", расположенного в Минске по адресу: проспект Дзержинского, 18.





Справка:

ОАО "АСБ Беларусбанк" - старейшее и крупнейшее финансово-кредитное учреждение Беларуси, основанное в 1922 году. Банк предоставляет комплексное обслуживание как физических, так и юридических лиц. Учреждение занимает лидирующие позиции в белорусской банковской системе по уровню собственного капитала, активов, кредитов и депозитов.

Одним из самых важных аспектов деятельности Беларусбанка являются социальные проекты. Сейчас их пять. "Родительский дом" ориентирован на строительство жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание помощи проживающим в них семьям. В рамках проекта "Вектор доброты" банк оказывает помощь учреждениям здравоохранения, социальной защиты, общественным объединениям, нуждающимся гражданам. "Мост в будущее" оказывает помощь учреждениям образования, просвещения, поддерживает развитие детей. Проект "Победим вместе!" работает в области спорта высоких достижений, физической культуры и здорового образа жизни. А "Пространство вдохновения" поддерживает организации культуры, искусства

В 2017 году Беларусбанк присоединился к международной инициативе ООН в области корпоративной социальной ответственности "Глобальный договор".

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