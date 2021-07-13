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Лето в самом разгаре! И конкурс "Minsk World" тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!
13.07.2021 09:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
А вы уже приняли участие в конкурсе
Условия конкурса простые:
· Подготовьте серию из 5 фото или снимите видеоролик на менее 30 секунд про многофункциональный комплекс
· Количество фотосерий и видеороликов от одного участника не ограничено. Чем больше творческих работ, тем больше шансов на победу!
· Чтобы отправить фото или видео организаторам, нужно заполнить
· Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях
Свои работы может присылать до 1 сентября любой желающий (старше 10 лет). Победители будут названы в двух номинациях – "Фото" и "Видео", они и получат денежные призы. Главное, чтобы работы соответствовали теме конкурса и были оригинальными. Подробнее о правилах можно прочитать
Дом "Волна" в квартале "Эмиратс"
Дом "Волна" с высоты птичьего полета
Тут невероятно красиво!
Детская площадка в квартале "Центральная Европа"
Многофункциональный комплекс
Так выглядит квартал "Африка" с высоты птичьего полета
Детские и спортивные площадки есть в каждом квартале
Уже сейчас в комплексе высокий уровень благоустройства
Здесь уже построены и еще появятся новые дома в ярких кварталах, школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы, зеленые зоны отдыха и шикарный парк.
В комплексе будет свой островок природы
Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.
Деловой квартал МФЦ
Таким будет ТРЦ Mara Mall
Идея создания комфортного и современного "города в городе" вдохновляет наших дизайнеров на оформление лобби и фасадов домов, организацию жилого пространства в кварталах. Мы заботимся о том, чтобы наши новостройки были не только красивыми, но и функциональными, поэтому в каждом доме – безбарьерные входы, зоны отдыха и туалетные комнаты с пеленальными столиками, свободные планировки и панорамные окна.
Лобби дома "Сан-Франциско"
Лобби дома "Варшава"
Лобби дома "Александрия"
Мы уверены, что этот проект может вдохновить и вас на творчество. Именно поэтому и проводим конкурс
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Лето в самом разгаре! И конкурс "Minsk World" тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!
А вы уже приняли участие в конкурсе "Minsk World"? Если нет, то чего же вы ждете? На кону денежные призы – 1000 и 2000 рублей! Чтобы их получить нужен только мобильный телефон и...
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