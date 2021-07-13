Источник материала: БелТА

А вы уже приняли участие в конкурсе "Minsk World" ? Если нет, то чего же вы ждете? На кону денежные призы – 1000 и 2000 рублей! Чтобы их получить нужен только мобильный телефон и чуточку фантазии!

Условия конкурса простые:

· Подготовьте серию из 5 фото или снимите видеоролик на менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World

· Количество фотосерий и видеороликов от одного участника не ограничено. Чем больше творческих работ, тем больше шансов на победу!

· Чтобы отправить фото или видео организаторам, нужно заполнить ФОРМУ на сайте

· Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram , Facebook.com , ВКонтакте и Одноклассники . Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.

Свои работы может присылать до 1 сентября любой желающий (старше 10 лет). Победители будут названы в двух номинациях – "Фото" и "Видео", они и получат денежные призы. Главное, чтобы работы соответствовали теме конкурса и были оригинальными. Подробнее о правилах можно прочитать на сайте организаторов.





Дом "Волна" в квартале "Эмиратс"





Дом "Волна" с высоты птичьего полета





Тут невероятно красиво!





Детская площадка в квартале "Центральная Европа"

Многофункциональный комплекс Minsk World – идеальное место для вашего вдохновения. Проект является одним из самых масштабных в Европе, здесь уже живут и еще поселятся десятки семей.





Так выглядит квартал "Африка" с высоты птичьего полета





Детские и спортивные площадки есть в каждом квартале





Уже сейчас в комплексе высокий уровень благоустройства

Minsk World – перспективный район, который занимает площадь около 3 млн. кв. м.

Здесь уже построены и еще появятся новые дома в ярких кварталах, школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы, зеленые зоны отдыха и шикарный парк.





В комплексе будет свой островок природы

Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.





Деловой квартал МФЦ





Таким будет ТРЦ Mara Mall

Идея создания комфортного и современного "города в городе" вдохновляет наших дизайнеров на оформление лобби и фасадов домов, организацию жилого пространства в кварталах. Мы заботимся о том, чтобы наши новостройки были не только красивыми, но и функциональными, поэтому в каждом доме – безбарьерные входы, зоны отдыха и туалетные комнаты с пеленальными столиками, свободные планировки и панорамные окна.





Лобби дома "Сан-Франциско"





Лобби дома "Варшава"





Лобби дома "Александрия"

Мы уверены, что этот проект может вдохновить и вас на творчество. Именно поэтому и проводим конкурс "Minsk World" . Спешите принять участие!

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