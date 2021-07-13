В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,1 тыс. фур

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 13 июля, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - более 180.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 220, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 130.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 170 фур, "Козловичи" - более 10.-0-