|
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,1 тыс. фур
13.07.2021 09:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 13 июля, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - более 180.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 220, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 130.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 170 фур, "Козловичи" - более 10.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 220, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 70, "Привалка" - более 130.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)