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Поток грузового транспорта в "Брузгах" и "Берестовице" за I полугодие вырос на 20%

13.07.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поток грузового транспорта в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на границе с Польшей за первое полугодие вырос на 20%, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни на белорусско-польской границе, а это "Брузги" и "Берестовица", в этом году рост грузового транспорта составил порядка 20%. За 6 месяцев 2021 года в двух пунктах пропуска гродненские таможенники оформили почти 300 тыс. грузовых транспортных средств, что на 50 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. Постоянный рост транспортных потоков еще раз подтверждает популярность у перевозчиков транспортных транзитных коридоров, проходящих через Беларусь", - отметили в таможне.

Всего с начала года через участок белорусско-польской границы в регионе деятельности таможни проследовало 360 тыс. транспортных средств всех видов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Всего с начала года через участок белорусско-польской границы в регионе деятельности таможни проследовало 360 тыс. транспортных средств всех видов.
 
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