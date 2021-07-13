Дзермант: санкции против Беларуси обязательно вернутся к ЕС бумерангом

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если в ЕС хотят нас изолировать или нанести серьезный экономический урон, то все это обязательно вернется бумерангом им самим. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал политический аналитик Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас коллективный Запад как по команде принялся вводить санкции и всевозможные ограничения в отношении Беларуси, оправдывая это политическими претензиями к нашей стране. При этом там полагают, что никаких существенных потерь они не понесут. Но даже одного взгляда на географическую карту достаточно, чтобы понять, что с Беларусью так обходиться нельзя. По сути наша страна сегодня - это "бутылочное горлышко" между Европой и большой Евразией, через которое проходят ключевые транзитные пути, - считает эксперт. - Если в ЕС хотят нас изолировать или нанести серьезный экономический урон, то все это обязательно вернется бумерангом им самим - от повышения расходов на логистику до увеличения издержек на безопасность своих восточных границ, которые, кстати сказать, Беларусь очень серьезно помогала охранять. И если кто-то в Европе планирует изолировать нашу страну, ограничить возможности ее развития или превратить в логистический тупик, то точно таким же тупиком станет, например, Польша, а немецкий бизнес будет платить существенно дороже за доставку и получение товаров".

Алексей Дзермант предположил, что вся эта ситуация выгодна скорее не континентальным европейцам, а британцам и американцам, для которых создание барьеров в Евразии всегда являлось частью стратегической большой игры за господство и контроль над территориями и торговыми путями.

"Если это так, то возникает вопрос уже к немцам, французам, претендующим на определяющую роль в ЕС, - насколько они самостоятельны и субъектны, если инициируемые против нас и России санкции бьют по их же интересам и выгоде? - отметил аналитик. - У Беларуси найдутся и зеркальные, и асимметричные меры к тем, кто пытается поставить нас на колени. Любые санкции, ограничения - это всегда неприятно, приходится адаптироваться и перестраивать свои экономические стратегии. Понятно, что и у нашего правительства это займет какое-то время. Но самое главное в санкционном противоборстве - это использовать даже такие обстоятельства для собственного развития. Импортозамещение, поиск новых рынков, углубление интеграции с союзниками, поиск новых партнеров - таков может и должен быть наш ответ".-0-