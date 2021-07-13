|
Дзермант: санкции против Беларуси обязательно вернутся к ЕС бумерангом
13.07.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если в ЕС хотят нас изолировать или нанести серьезный экономический урон, то все это обязательно вернется бумерангом им самим. Такое мнение газете
"Сейчас коллективный Запад как по команде принялся вводить санкции и всевозможные ограничения в отношении Беларуси, оправдывая это политическими претензиями к нашей стране. При этом там полагают, что никаких существенных потерь они не понесут. Но даже одного взгляда на географическую карту достаточно, чтобы понять, что с Беларусью так обходиться нельзя. По сути наша страна сегодня - это "бутылочное горлышко" между Европой и большой Евразией, через которое проходят ключевые транзитные пути, - считает эксперт. - Если в ЕС хотят нас изолировать или нанести серьезный экономический урон, то все это обязательно вернется бумерангом им самим - от повышения расходов на логистику до увеличения издержек на безопасность своих восточных границ, которые, кстати сказать, Беларусь очень серьезно помогала охранять. И если кто-то в Европе планирует изолировать нашу страну, ограничить возможности ее развития или превратить в логистический тупик, то точно таким же тупиком станет, например, Польша, а немецкий бизнес будет платить существенно дороже за доставку и получение товаров".
Алексей Дзермант предположил, что вся эта ситуация выгодна скорее не континентальным европейцам, а британцам и американцам, для которых создание барьеров в Евразии всегда являлось частью стратегической большой игры за господство и контроль над территориями и торговыми путями.
"Если это так, то возникает вопрос уже к немцам, французам, претендующим на определяющую роль в ЕС, - насколько они самостоятельны и субъектны, если инициируемые против нас и России санкции бьют по их же интересам и выгоде? - отметил аналитик. - У Беларуси найдутся и зеркальные, и асимметричные меры к тем, кто пытается поставить нас на колени. Любые санкции, ограничения - это всегда неприятно, приходится адаптироваться и перестраивать свои экономические стратегии. Понятно, что и у нашего правительства это займет какое-то время. Но самое главное в санкционном противоборстве - это использовать даже такие обстоятельства для собственного развития. Импортозамещение, поиск новых рынков, углубление интеграции с союзниками, поиск новых партнеров - таков может и должен быть наш ответ".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Дзермант предположил, что вся эта ситуация выгодна скорее не континентальным европейцам, а британцам и американцам, для которых создание барьеров в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)