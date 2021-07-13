|
КГК займется белорусскими долгостроями
13.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Комитет государственного контроля выработал алгоритм работы по сокращению количества долгостроев.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственного контроля выработал алгоритм работы по сокращению количества долгостроев. В начале года в Беларуси насчитывалось почти 4,5 тыс....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)