КГК займется белорусскими долгостроями

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Комитет государственного контроля выработал алгоритм работы по сокращению количества долгостроев.



В начале года в Беларуси насчитывалось почти 4,5 тыс. объектов сверхнормативного строительства.





С учетом проведенного анализа ситуации Комитетом госконтроля определена концепция организации дальнейшей работы по наведению порядка в этой сфере, она согласована Президентом и принята правительством как руководство к действию. Реализация запланированных мероприятий рассчитана на ближайшие пять лет. Постоянный их мониторинг будет осуществляться Комитетом государственного контроля.



