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А. Дзермант: Беларуси ничего не остается, как стать заставой, которая защищает союзников

13.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь всегда стремилась устранить конфликты и мирно сочетать большие цивилизационные блоки. Соединять восточные и западные элементы исторически присуще нашей национальной культуре. Но быть мостом между Востоком и Западом не получилось, так как те самые мосты кому-то на Западе невыгодны. Таким мнением  поделился политолог Алексей Дзермант. 



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Беларусь всегда стремилась устранить конфликты и мирно сочетать большие цивилизационные блоки. Соединять восточные и западные элементы исторически присуще...
 
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