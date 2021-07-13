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А. Дзермант: Беларуси ничего не остается, как стать заставой, которая защищает союзников
13.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь всегда стремилась устранить конфликты и мирно сочетать большие цивилизационные блоки. Соединять восточные и западные элементы исторически присуще нашей национальной культуре. Но быть мостом между Востоком и Западом не получилось, так как те самые мосты кому-то на Западе невыгодны. Таким мнением поделился политолог Алексей Дзермант.
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Беларусь всегда стремилась устранить конфликты и мирно сочетать большие цивилизационные блоки. Соединять восточные и западные элементы исторически присуще...
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