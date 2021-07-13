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Жара в Беларуси бьет рекорды - медики советуют обезопасить себя от открытого солнца и соблюдать питьевой режим

13.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжают держаться жаркие дни. В дневные часы местами до +36. В этот период возрастает риск получения теплового удара. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями, пожилые и маленькие дети. Медики советуют избегать времяпрепровождения на открытом солнце, носить головные уборы и одежду из натуральных тканей, обязательно соблюдать питьевой режим. Подходит исключительно чистая вода. От газированных напитков и соков лучше отказаться. 


Елена Гузик,  завкафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО:


Что касается еды: не рекомендуется соленое,  копченое, большое количество мяса, белковой и жирной пищи.  Лучше употреблять рыбу,  морепродукты или кисломолочные продукты с невысоким содержанием жира. В тот момент, когда мы идем в большую жару,  обильные приемы пищи лучше не делать.


В учреждения здравоохранения с начала аномальной жары обратилось уже более 200 человек с жалобами на тепловые удары. 54 человека госпитализированы.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжают держаться жаркие дни. В дневные часы местами до +36. В этот период возрастает риск получения теплового удара. В зоне риска люди с хроническими...
 
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