Жара в Беларуси бьет рекорды - медики советуют обезопасить себя от открытого солнца и соблюдать питьевой режим

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В Беларуси продолжают держаться жаркие дни. В дневные часы местами до +36. В этот период возрастает риск получения теплового удара. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями, пожилые и маленькие дети. Медики советуют избегать времяпрепровождения на открытом солнце, носить головные уборы и одежду из натуральных тканей, обязательно соблюдать питьевой режим. Подходит исключительно чистая вода. От газированных напитков и соков лучше отказаться.





Елена Гузик, завкафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО:





Что касается еды: не рекомендуется соленое, копченое, большое количество мяса, белковой и жирной пищи. Лучше употреблять рыбу, морепродукты или кисломолочные продукты с невысоким содержанием жира. В тот момент, когда мы идем в большую жару, обильные приемы пищи лучше не делать.





В учреждения здравоохранения с начала аномальной жары обратилось уже более 200 человек с жалобами на тепловые удары. 54 человека госпитализированы.



