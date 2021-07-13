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Отдых на воде для тех, кому классический скейтборд наскучил, - можно испробовать его акваверсию

13.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поймать волну и испытать новые эмоции  предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Освоить стихию водного экстрима можно всего за день - опытные тренеры помогут почувствовать борд и научиться держать равновесие. Для выполнения более серьезных трюков понадобятся регулярные тренировки.

Кататься можно в любую погоду, за исключением грозы, вплоть до середины осени. Кстати, у лучших есть шанс  попасть на крупные соревнования по вейкбордингу. В этом году они пройдут на Браславских озерах.


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Поймать волну и испытать новые эмоции  предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Освоить стихию водного экстрима можно всего за день -...
 
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