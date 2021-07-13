Отдых на воде для тех, кому классический скейтборд наскучил, - можно испробовать его акваверсию

Источник материала: БT

Поймать волну и испытать новые эмоции предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Освоить стихию водного экстрима можно всего за день - опытные тренеры помогут почувствовать борд и научиться держать равновесие. Для выполнения более серьезных трюков понадобятся регулярные тренировки.

Кататься можно в любую погоду, за исключением грозы, вплоть до середины осени. Кстати, у лучших есть шанс попасть на крупные соревнования по вейкбордингу. В этом году они пройдут на Браславских озерах.





