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Отдых на воде для тех, кому классический скейтборд наскучил, - можно испробовать его акваверсию
13.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поймать волну и испытать новые эмоции предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Освоить стихию водного экстрима можно всего за день - опытные тренеры помогут почувствовать борд и научиться держать равновесие. Для выполнения более серьезных трюков понадобятся регулярные тренировки.
Кататься можно в любую погоду, за исключением грозы, вплоть до середины осени. Кстати, у лучших есть шанс попасть на крупные соревнования по вейкбордингу. В этом году они пройдут на Браславских озерах.
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Поймать волну и испытать новые эмоции предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Освоить стихию водного экстрима можно всего за день -...
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