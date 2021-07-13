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Знаменитые артисты, передовые технологии и главная сцена в виде шкатулки - Витебск встречает гостей "Славянского базара"

13.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фестивальный Витебск принимает гостей и участников юбилейного "Славянского базара". Бейджи первыми получили технические службы, журналисты, творческие коллективы. Впереди насыщенная неделя, для удобства гостей служба аккредитации перейдет на круглосуточный график работы. 


Ольга Соколова,  руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":


Каждый год меняется логотип фестиваля, он в этом году юбилейный. Поэтому обязательно цифра 30 будет присутствовать на карточке-аккредитации. Наплыв артистов мы ожидаем перед первым концертом, который состоится 14 июля. 


В Летнем амфитеатре - заключительные приготовления. В этом году главная сцена фестиваля выполнена в виде шкатулки. Применены самые передовые технологии, чтобы каждое выступление артистов стало красочным шоу. 





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Теги: Витебск
 
 
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Фестивальный Витебск принимает гостей и участников юбилейного "Славянского базара". Бейджи первыми получили технические службы, журналисты, творческие...
 
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