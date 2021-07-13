Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с 15 по 18 июля пройдет масштабная акция Министерства внутренних дел "За безопасность вместе". Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

В восьми точках центральной части города на протяжении 4 дней будут работать интерактивные площадки. Они войдут в маршрут, обозначенный на тематической карте акции, по которому предлагается пройти всем желающим и стать участником розыгрыша суперприза - велосипеда.

"Посетите все площадки, разместите соответствующее фото в социальных сетях под хештегом #ЗАБЕЗОПАСНОСТЬВМЕСТЕ и подпишитесь на официальный аккаунт МВД в Instagram и "ВКонтакте", предъявите флаер (выдается в местах локаций акции) организаторам и получите наклейку. Тот, кто соберет наклейки со всех локаций, становится участником розыгрыша призов, который пройдет в финальный день 18 июля на площади Победы и сможет побороться за суперприз - велосипед", - рассказали в МВД.

В программе запланированы яркие и запоминающиеся флешмобы. Перед концертами в чаше амфитеатра самых маленьких гостей фестиваля будут развлекать ростовые куклы в виде символов некоторых милицейских подразделений - совы, овчарки, рыси. Все желающие смогут сфотографироваться с ретромобилями.-0-