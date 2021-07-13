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В Беларуси для образования пожилых готовят особых педагогов и работает сеть ресурсных центров

13.07.2021 12:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть ресурсных центров для образования взрослых и подготовка учителей для пожилых - о том, как система образования реагирует на демографические вызовы времени, проректор по учебной работе Республиканского института профессионального образования Елена Касьяник рассказала сегодня на пресс-конференции "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив", передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси предпринимаются шаги, чтобы пожилой человек оставался востребованным как можно дольше, мог реализовывать свои цели и мечты, никак не ограничивая себя в этом и в возрасте 50+. "Мы постарались разработать комплексную систему - от вопросов подготовки специалистов для работы с лицами предпенсионного и пенсионного возраста до подготовки образовательных программ и предоставления новых возможностей для освоения новых профессий этой категорией. Может, где-то это новый взгляд на старые профессии", - сказала Елена Касьяник.

Благодаря комбинации формального и неформального образования обеспечивается возможность обучения и развития в течение всей жизни. С учетом старения населения это особенно важно - так старшее поколение может как можно дольше быть востребованным на рынке труда, предлагать свои компетенции на пользу экономике страны. Для пожилых людей выбор сферы занятости становится шире: это не только работа вахтера, уборщицы, гардеробщицы и подобные. Время меняется, технологии расширяют спектр профессий: это и специалисты кол-центров, и даже блогеры 50+.

Система формального образования старается не отставать от неформальной в вопросах помощи при освоении новых компетенций лицами третьего возраста. "Для этого при наших колледжах создана большая сеть из 51 ресурсного центра, которые позволяют взрослым людям, в том числе лицам предпенсионного и пенсионного возраста, на основе коротких программ и с учетом своего опыта осваивать новые профессиональные компетенции - "доращивать" или формировать с нуля. Центры располагаются по всей территории Беларуси, то есть любой человек имеет возможность осваивать новые навыки", - рассказала Елена Касьяник.

Обучением прежде занимались те же, кто обучает и молодежь, то есть не учитывались психологические, физиологические, иные особенности возрастных слушателей, накопленный ими опыт. Поэтому впервые в стране была введена новая квалификация - специальность переподготовки "андрагог". Это люди, специализирующиеся на обучении взрослых. За 10 месяцев слушатель осваивает необходимые компетенции. При этом акцент сделан на цифровизации образования. Такие специалисты смогут работать с лицами третьего возраста в учреждениях дополнительного образования взрослых, высшего и профессионального образования, а также в учреждениях культуры, библиотеках, занимающихся просвещением взрослого населения, и в cистеме неформального образования.

"Наша цель - создать условия и подготовить специалистов, которые будут обучать взрослых на протяжении всей жизни с учетом вызовов современной экономики и индивидуальных потребностей каждого", - заключила Елена Касьяник.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть ресурсных центров для образования взрослых и подготовка учителей для пожилых - о том, как система...
 
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