Порядок сбора у физлиц лома автозапчастей с драгметаллами определен в Беларуси

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждена инструкция, определяющая порядок сбора у физлиц отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (катализаторов) и лямбда-зондов (кислородных датчиков) как лома и отходов драгоценных металлов. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 30 июня 2021 года №46, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В документе говорится, что автокатализаторы и зонды у физлиц могут собирать юрлица и ИП при наличии специальных разрешений (лицензий) на деятельность, связанную с драгметаллами и драгоценными камнями, составляющими работами и услугами которой являются сбор и переработка лома и отходов драгметаллов и драгоценных камней, поступающих от юридических и физических лиц.

Сбор может производиться в объектах выполнения работ и оказания услуг, указанных в специальном разрешении (лицензии), а также путем выездных сборов.

Согласно инструкции, автокатализаторы принимаются в виде штампованной оболочки, содержащей каталитический носитель (керамический блок в виде сот, металлический блок в виде сот из гофрированной фольги), керамического (металлического) блока, извлеченного из штампованной оболочки, который принимается вне зависимости от фактического состояния (в разрушенном, оплавленном, раздробленном, измельченном состоянии). Что касается приемки зондов, то они должны быть целыми, с сохранением всех элементов, предусмотренных конструкцией.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.-0-