"Белорусская энциклопедия" издала книгу о профессии бортпроводника

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга "Профессия бортпроводник" из серии "Маленький профессор", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Cреди профессий, которые позволяют летать не в мечтах, а по долгу службы, - бортпроводник, или же стюард, стюардесса. Название профессии происходит от английского слова steward, которое переводится как "управляющий". Бортпроводники - специалисты рядового состава воздушного судна, которые управляют салоном самолета во время полета, обслуживают пассажиров и обеспечивают их безопасность на протяжении всего пути следования", - сказали в "Белорусской энциклопедии".

Из этой книги маленькие читатели узнают о плюсах и минусах работы бортпроводника, а еще о том, кто может стать сотрудником воздушного экипажа и что для этого необходимо.

"Профессия бортпроводника всегда считалась престижной и не лишенной романтики - в основном благодаря возможности путешествовать по миру", - добавили в издательстве.-0-