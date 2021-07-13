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"Белорусская энциклопедия" издала книгу о профессии бортпроводника
13.07.2021 13:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга "Профессия бортпроводник" из серии "Маленький профессор", сообщили БЕЛТА в издательстве.
"Cреди профессий, которые позволяют летать не в мечтах, а по долгу службы, - бортпроводник, или же стюард, стюардесса. Название профессии происходит от английского слова steward, которое переводится как "управляющий". Бортпроводники - специалисты рядового состава воздушного судна, которые управляют салоном самолета во время полета, обслуживают пассажиров и обеспечивают их безопасность на протяжении всего пути следования", - сказали в "Белорусской энциклопедии".
Из этой книги маленькие читатели узнают о плюсах и минусах работы бортпроводника, а еще о том, кто может стать сотрудником воздушного экипажа и что для этого необходимо.
"Профессия бортпроводника всегда считалась престижной и не лишенной романтики - в основном благодаря возможности путешествовать по миру", - добавили в издательстве.-0-
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Из этой книги маленькие читатели узнают о плюсах и минусах работы бортпроводника, а еще о том, кто может стать сотрудником воздушного экипажа и что для этого...
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