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Завтра в Беларуси до + 36, сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер

13.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жара в Беларуси продолжает бить рекорды. Накануне обновлены 4 максимума за весь период метеонаблюдений. В Минске зафиксировано 32,8 градуса тепла, что на полтора градуса выше, чем в июле 2006-го. Небывалый зной также был в Витебске, Гомеле и Могилеве. До начала выходных жара не спадет, отмечают синоптики. Завтра также до 36. Днем на большей части страны -  сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

Запреты и ограничения на посещение лесов

Из-за 30-градусной жары запреты и ограничения на посещение лесов введены в 87 районах страны. Прогулка в этих местах может обойтись до 725 рублей. В случае возгорания - в два раза дороже. 


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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Жара в Беларуси продолжает бить рекорды. Накануне обновлены 4 максимума за весь период метеонаблюдений. В Минске зафиксировано 32,8 градуса тепла, что на полтора...
 
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