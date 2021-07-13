Завтра в Беларуси до + 36, сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер

Источник материала: БT

Жара в Беларуси продолжает бить рекорды. Накануне обновлены 4 максимума за весь период метеонаблюдений. В Минске зафиксировано 32,8 градуса тепла, что на полтора градуса выше, чем в июле 2006-го. Небывалый зной также был в Витебске, Гомеле и Могилеве. До начала выходных жара не спадет, отмечают синоптики. Завтра также до 36. Днем на большей части страны - сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

Запреты и ограничения на посещение лесов



Из-за 30-градусной жары запреты и ограничения на посещение лесов введены в 87 районах страны. Прогулка в этих местах может обойтись до 725 рублей. В случае возгорания - в два раза дороже.





