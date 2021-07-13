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Белорусские команды активно готовятся к Армейским международным играм

13.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подготовка к "АрМИ-2021": белорусские мотострелки шлифуют мастерство.  На полигоне в Брестской области перед конкурсом "Суворовский натиск" свои навыки шлифуют мотострелки.  На учебной площадке создана специализированная трасса, рассчитанная под многотонную технику, позволяющая развивать максимальные скорости и при этом уверенно маневрировать. На маршруте более десятка различных препятствий: противотанковый ров, змейка, эскарп, гребенка. Все практически также как на трассах в России и Китае. Особое внимание уделяют меткой стрельбе. Экипажи ведут огонь из 30-миллемитровой пушки и пулемета ПКТ, как с места, так и с коротких остановок. В прицеле - мишени на разных удалениях. 


Дмитрий Котович, тренер команды Вооруженных Сил Беларуси: 

В этом году соревнования будут проходить на территории КНР. Соответственно, образцы вооружения и военной техники немного отличаются от нашей. Здесь большую роль играет слаженность экипажа в изучении техники, используя те данные, которые имеются с предыдущих соревнований.


"АрМИ-2021" пройдут с 22 августа по 4 сентября 

Команды Вооруженных Сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов Армейских международных игр. Наша страна примет на своей территории три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж", "Уверенный прием". "АрМИ-2021" пройдут с 22 августа по 4 сентября.





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Подготовка к "АрМИ-2021": белорусские мотострелки шлифуют мастерство.  На полигоне в Брестской области перед конкурсом "Суворовский натиск" свои навыки шлифуют...
 
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