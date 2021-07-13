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Определен порядок дачи и отзыва согласия на внесение в ЦИСЗ персональных данных пациента

13.07.2021 14:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав утвердил инструкцию о формах и порядке дачи и отзыва согласия на внесение и обработку персональных данных, информации, составляющей врачебную тайну, в централизованную информационную систему здравоохранения (ЦИСЗ). Это предусмотрено постановлением Минздрава №74 от 7 июня 2021 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Оговаривается, что пациент или законный представитель будет давать согласие на внесение и на обработку персональных данных пациента однократно по месту закрепления в государственной организации здравоохранения. Как пояснили в пресс-службе Минздрава, это разрешение будет распространяться на все случаи при формировании (внесении дополнений и (или) изменений) электронной медицинской карты пациента, информационных систем, информационных ресурсов, баз (банков) данных, реестров (регистров) в здравоохранении и действовать до его отзыва. "Это позволит снизить административную нагрузку на медицинских работников. При этом будет сохранено базовое условие совершения каких-либо действий с персональными данными, информацией, составляющей врачебную тайну", - отметили в пресс-службе.

Закреплено право пациента отозвать ранее данное согласие при обращении в государственную организацию здравоохранения по месту закрепления. Также установлен порядок информирования пациента о праве отказаться от внесения информации, составляющей врачебную тайну, в централизованную информационную систему здравоохранения.

В пресс-службе отметили, что постановление №74 обеспечит высокий уровень защиты персональных данных и информации, составляющей врачебную тайну.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оговаривается, что пациент или законный представитель будет давать согласие на внесение и на обработку персональных данных пациента однократно по месту...
 
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