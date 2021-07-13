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Главное условие безопасного отдыха - знать и выполнять правила поведения на воде

13.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В такую жару многие спасаются на водоемах, но это не всегда безопасно. Более  30 жителей Минской области в этом году стали жертвами водной стихии. Среди пострадавших есть и дети.  Так, накануне в Борисовском районе утонула 13-летняя девочка. К таким трагедиям чаще всего приводят заплывы на дальние дистанции, отсутствие наблюдения взрослых за несовершеннолетними.  Главное условие безопасного отдыха - знать и выполнять правила поведения на воде. Спасатели напоминают: нельзя заплывать за буйки, плавать в нетрезвом состоянии, нырять с мостов и дамб.

Для купания следует выбирать специально оборудованные места. Важно оставаться внимательными к другим, чтобы при необходимости срочно сообщить о чрезвычайной ситуации или оказать первую помощь.


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В такую жару многие спасаются на водоемах, но это не всегда безопасно. Более  30 жителей Минской области в этом году стали жертвами водной стихии. Среди пострадавших...
 
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