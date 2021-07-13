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"Славянский базар" готовится к старту - первые международные делегации прибывают в Беларусь
13.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Представители шестнадцати стран посоревнуются в конкурсе в рамках "Славянского базара в Витебске". Причем такое количество участников как среди детей, так и среди взрослых. Оргкомитет фестиваля обеспечил беспрепятственный въезд в Беларусь. Первые делегации из Словакии, Кубы, Боснии и Герцеговины, Казахстана уже накануне сошли с трапов самолетов в Национальном аэропорту Минск.
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Представители шестнадцати стран посоревнуются в конкурсе в рамках "Славянского базара в Витебске". Причем такое количество участников как среди детей, так и среди...
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