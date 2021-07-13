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"Славянский базар" готовится к старту - первые международные делегации прибывают в Беларусь

13.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители шестнадцати стран посоревнуются в конкурсе в рамках "Славянского базара в Витебске". Причем такое количество участников как среди детей, так и среди взрослых. Оргкомитет фестиваля обеспечил беспрепятственный въезд в Беларусь. Первые делегации из Словакии,  Кубы, Боснии и Герцеговины, Казахстана уже накануне сошли с трапов самолетов в Национальном аэропорту Минск

Сегодня автопутями прибудут вокалисты из Польши, Литвы и Латвии. Рано утром встретили и делегацию из Азербайджана - гости сразу же поехали на экскурсию в Хатынь. 

Сегодня график участников свободен для экскурсий и адаптации к жаркой белорусской погоде. А уже завтра с 9 утра все 16 взрослых вокалистов встретятся на репетиционной базе Президентского оркестра Беларуси. Интрига юбилейного конкурса разрешится уже в воскресенье.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Представители шестнадцати стран посоревнуются в конкурсе в рамках "Славянского базара в Витебске". Причем такое количество участников как среди детей, так и среди...
 
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