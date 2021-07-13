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По факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича возбуждено уголовное дело
13.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня стало известно, что по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича возбуждено уголовное дело. Следствие КГБ считает, что в данном случае усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 289-й Уголовного кодекса Беларуси "Акт терроризма". Запугивают депутатов и журналистов. Эксперты уже назвали индивидуальный террор новым этапом агрессии против Беларуси.
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Сегодня стало известно, что по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича возбуждено уголовное дело. Следствие КГБ считает, что в данном случае усматриваются...
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