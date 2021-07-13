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По факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича возбуждено уголовное дело

13.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня стало известно, что по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича  возбуждено уголовное дело. Следствие КГБ считает,  что в данном случае усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 289-й Уголовного кодекса Беларуси "Акт терроризма". Запугивают депутатов и журналистов. Эксперты уже назвали  индивидуальный террор  новым этапом агрессии  против Беларуси. 

На данный момент идет оперативная работа,  следственные действия и розыск. И как подчеркнули в КГБ,  виновные будут найдены  и привлечены к ответственности.  



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Сегодня стало известно, что по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича  возбуждено уголовное дело. Следствие КГБ считает,  что в данном случае усматриваются...
 
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