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В. Заружко: Украинская власть слаба, подчинена внешним силам и националистам
13.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украинские политики удивлены тем, что вступление в НАТО стало для властей навязчивой идеей. Перспективы этого призрачны. При этом внутреннюю политику начинает определять фактор выдуманный, который не может оказать никакого влияния на повседневную жизнь людей, ведь от членства в НАТО украинцам ни тепло, ни холодно:
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Украинские политики удивлены тем, что вступление в НАТО стало для властей навязчивой идеей. Перспективы этого призрачны. При этом внутреннюю политику начинает...
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