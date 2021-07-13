В. Заружко: Украинская власть слаба, подчинена внешним силам и националистам

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Украинские политики удивлены тем, что вступление в НАТО стало для властей навязчивой идеей. Перспективы этого призрачны. При этом внутреннюю политику начинает определять фактор выдуманный, который не может оказать никакого влияния на повседневную жизнь людей, ведь от членства в НАТО украинцам ни тепло, ни холодно:



Валерия Заружко, народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва:

Для НАТО мы на сегодняшний день больное место, с которым они вряд ли что-то смогут сделать. Потому что они не смогут предоставить нам никаких гарантий безопасности, и это уже наша проблема. Именно поэтому мы никуда не продвинемся, но у нас есть открытый конфликт на территории страны, именно поэтому мы никуда не продвинемся, потому что нет политического решения. Украина политически слаба, власть слаба. И мы это видим на примере, когда улица, националисты начинают управлять внутренней политикой, диктовать свои условия по тому же делу Стерненко. На сегодняшний день есть решение, которое дивное для общества, после того, как пришли люди, разрисовали стены, сделали протесты и т. д. Вот я не понимаю, у нас власть есть в стране или нет? Когда под таким давлением принимаются такие резонансные решения.





Фактически руководство страны выбрало в качестве стратегии подчинение внешнему управлению, а в качестве тактики - угождать ультраправым. Это грозит Украине близкой неминуемой катастрофой, предотвратить которую остается все меньше шансов.



