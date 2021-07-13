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Прогноз погоды на 14 июля
13.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. На среду объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы 14 июля на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Днем 14-16 июля (среда-пятница) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30…+34°С, местами +35…+36°С.
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Завтра погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. На среду объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы 14 июля на...
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