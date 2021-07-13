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В ГПК пройдет личный прием граждан 14 июля
13.07.2021 16:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Государственного пограничного комитета генерал-майор Сергей Новиков проведет 14 июля с 8.00 до 13.00 личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г.Минск, ул.Толбухина, 21, кабинет 221, а также по телефону 8 (017) 287-06-46.-0-
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Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г.Минск, ул.Толбухина, 21, кабинет 221, а также по телефону 8 (017) 287-06-46.
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