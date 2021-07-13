В ГПК пройдет личный прием граждан 14 июля

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Государственного пограничного комитета генерал-майор Сергей Новиков проведет 14 июля с 8.00 до 13.00 личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: г.Минск, ул.Толбухина, 21, кабинет 221, а также по телефону 8 (017) 287-06-46.-0-