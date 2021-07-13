Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты и ограничения введены по всей территории Гродненской области. Также они действуют почти на всей территории Витебской (кроме Браславского района), на большей части территории Минской (кроме Мядельского, Логойского и Копыльского районов) и Могилевской (кроме Хотимского, Кличевского, Осиповичского, Кировского, Глусского и Бобруйского районов) областей.

Кроме того, ограничения на посещение лесов введены в большинстве районов Гомельской области, кроме Лельчицкого, Мозырского и Речицкого.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-