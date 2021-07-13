В минских парках Горького и Челюскинцев новые аттракционы

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В столичных парках Горького и Челюскинцев разгар сезона аттракционов. Посетителей в нынешнем году встречают и новые развлекательные локации - многоуровневые лабиринты, корабль приключений. А в августе можно будет совершить путешествие в "Виртуальную вселенную".



Татьяна Божко о летних развлечениях для детей и взрослых (видео).

