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В минских парках Горького и Челюскинцев новые аттракционы
13.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В столичных парках Горького и Челюскинцев разгар сезона аттракционов. Посетителей в нынешнем году встречают и новые развлекательные локации - многоуровневые лабиринты, корабль приключений. А в августе можно будет совершить путешествие в "Виртуальную вселенную".
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В столичных парках Горького и Челюскинцев разгар сезона аттракционов. Посетителей в нынешнем году встречают и новые развлекательные локации - многоуровневые...
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