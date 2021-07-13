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Занятия по водному экстриму проходят на водохранилищах Минска

13.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об отдыхе на воде с элементами экстрима. Для тех, кому классический скейтборд надоел,  можно попробовать его акваверсию. Поймать волну и получить новые эмоции предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Кстати, можно попробовать свои силы и на скоростном заезде на водных лыжах. 

О спорте на воде  - Илья Цветков (видео). 


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Об отдыхе на воде с элементами экстрима. Для тех, кому классический скейтборд надоел,  можно попробовать его акваверсию. Поймать волну и получить новые эмоции...
 
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