Занятия по водному экстриму проходят на водохранилищах Минска

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Об отдыхе на воде с элементами экстрима. Для тех, кому классический скейтборд надоел, можно попробовать его акваверсию. Поймать волну и получить новые эмоции предлагают на базе для вейкбординга на Цнянском водохранилище. Кстати, можно попробовать свои силы и на скоростном заезде на водных лыжах.



О спорте на воде - Илья Цветков (видео).