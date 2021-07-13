Источник материала: БT

Тренд на гендерную идентичность продолжает утверждаться в западном мире. Обращение "дамы и господа" уходит в историю. Несколько известных авиакомпаний больше не будут приветствовать пассажиров на борту традиционной фразой: "Добро пожаловать, дамы и господа". Lufthansa объявила, что отказывается от привычной формы обращения, дабы не оскорбить право пассажиров на половое самоопределение. Аналогичные решения поддерживают Швейцарские и Австрийские авиалинии. К поднявшимся на борт будут обращаться не иначе как "уважаемые гости".



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