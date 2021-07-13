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Выпускница Лицея БГУ завоевала серебряную медаль на Европейской олимпиаде по информатике для девушек
13.07.2021 19:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускница Лицея БГУ Милана Кононович завоевала серебряную медаль на Европейской олимпиаде по информатике для девушек (EGOI). Мероприятие прошло дистанционно в Цюрихе (Швейцария). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Всего на счету белорусов четыре медали. Их обладателями также стали представительницы Витебска. Золото завоевала десятиклассница гимназии №8 Дарья Гнедько, серебряную медаль получила восьмиклассница этой же гимназии Анастасия Козлова, а бронзу взяла учащаяся девятого класса гимназии №1 Елизавета Ильина. Руководителями белорусок выступили учитель информатики Лицея БГУ Анжелика Лапо и преподаватель ФПМИ Александр Буславский.
Соревнование по информатике среди девушек проводилось впервые по модели Международной олимпиады по информатике. Каждая страна могла представить команду только из четырех девушек и двух тренеров. В течение двух дней школьницам предлагалось за пять часов выполнить по четыре задачи. Всего участниками интеллектуальной борьбы стали 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, Китай, США, Индию, Японию, Бразилию, Канаду и другие.
Олимпиада направлена на поддержку интереса учащихся в изучении информатики и увеличение числа девушек, участвующих в международных соревнованиях по данному предмету. В последующие годы планируется проводить конкурс ежегодно в разных странах.-0-
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Выпускница Лицея БГУ завоевала серебряную медаль на Европейской олимпиаде по информатике для девушек
Всего на счету белорусов четыре медали. Их обладателями также стали представительницы Витебска. Золото завоевала десятиклассница гимназии №8 Дарья Гнедько,...
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