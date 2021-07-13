﻿ Беларусь ждет реакции Германии, США и Литвы на материалы в отношении гражданина Германии Хофмана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь ждет реакции Германии, США и Литвы на материалы в отношении гражданина Германии Хофмана

13.07.2021 22:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ждет реакции Германии, США и Литвы на переданные по дипломатическим каналам материалы в отношении гражданина ФРГ Дениса Хофмана - владельца деструктивного чата, который набирал боевиков, планировал в Беларуси акты устрашения и политические убийства с особой жесткостью. Об этом было заявлено в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на официальное сообщение МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская сторона незамедлительно подготовила материалы о незаконной, если не сказать террористической, деятельности данного гражданина Германии и официально передала их по дипломатическим каналам немецким, американским и литовским коллегам в ходе очных встреч в МИД. Несмотря на убедительный фактологический материал, а также совершенно очевидные криминальные составляющие вменяемых деяний, до настоящего момента официальная реакция указанных стран отсутствует", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что подобные вещи одинаково квалифицируются в любом государстве. Поэтому белорусская сторона рассчитывает на содействие указанных стран в расследовании. Тем более, что это предусмотрено двусторонними договорами о правовой помощи, а также с учетом многосторонних обязательств в сфере борьбы с терроризмом, в том числе Глобальной контртеррористической стратегии, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.

"Генеральная Ассамблея напоминает о том, что все государства должны всецело сотрудничать в борьбе с терроризмом на основе взаимной правовой помощи и принципа "Выдай, либо суди", - напомнили в эфире телеканала.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД отмечают, что подобные вещи одинаково квалифицируются в любом государстве. Поэтому белорусская сторона рассчитывает на содействие указанных стран в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рассматривались несколько вариантов нападения на медиа-персон в Беларуси - КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by