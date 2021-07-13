Рассматривались несколько вариантов нападения на медиа-персон в Беларуси - КГБ

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассматривались несколько вариантов нападения на медиа-персон в Беларуси. Об этом сообщил в фильме-расследовании "20 ТЕРРОР 21" на ОНТ сотрудник контртеррористического подразделения КГБ, сообщает БЕЛТА.

В этом списке были как руководитель телеканала ОНТ Марат Марков, так политические обозреватели ОНТ Игорь Тур и СТВ Григорий Азаренок. Но с учетом более высокого статуса Маркова к нему подбираться побоялись, поэтому был выбран Григорий Азаренок, рассказал сотрудник контртеррористического подразделения КГБ.

Было несколько вариантов, как расправиться с Азаренком. "Направиться в лес, расстелить на траве пленку, представить как-то, что мы настроены серьезно, если он с нами не станет говорить на камеру, то мы будем применять к нему физическое насилие. Сказать, что отрежем сантиметр языка. И показать горелку, что мы настроены серьезно", - отмечают участники террористической ячейки.

Прорабатывался и другой вариант нападения - расправиться с Азаренком в его квартире.

"За неделю до этого мы ждали их у меня дома. Насколько я знаю, был план вытащить меня из квартиры путем перебоя с электричеством, чтобы я пошел пробки проверить, и уже на лестнице меня взять. Тоже силовики были рядом. Ждали их у меня в квартире. Не знаю почему, но в этот день они не пришли. Дома были отец и мать", - рассказал журналист.

От варианта с квартирой радикалы в последствии отказались. Слишком сложно. Нападать решили на улице.

В 18.17 во двор, где живет Азаренок, въедет неприметная машина. Припаркуется. В19.57 к остановке подъедет автобус. Григорий Азаренок выйдет. Он даже не подозревает, что случится буквально через минуту.

"У меня было возмущение. Я ему еще прокричал "Ну что, поговорить пришел! Давай поговорим!" Но ребята у меня его "приняли". Как потом оказалось, это свой человек. И если впереди был бы тот товарищ, который реальный убийца, еще неизвестно, как бы оно закончилось", - вспоминает Григорий Азаренок.-0-