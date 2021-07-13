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Гости "Славянского базара" прибывают в Беларусь

13.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые артисты "Славянского базара" (они же участники юбилейного конкурса) уже в Минске. В столицу съезжаются делегации 15-ти стран. География - от Эквадора и Кубы до Польши и Германии. Вокальные команды из Словакии, Кубы, Боснии и Герцеговины, Казахстана уже накануне сошли с трапов самолетов в Национальном аэропорту Минск. Россию и Эквадор встречали сегодня.

Ранним утром в Минске приземлился и артист из Азербайджана. Не успев распаковать чемоданы, решил посетить одно из памятных для Беларуси мест - Хатынь.

Молодые исполнители от 18 до 30 лет проведут ближайшие дни в гостинице "Беларусь". Такой свободный график для прогулок, знакомств и адаптации к жаркой белорусской погоде только сегодня.

Уже завтра с 9 утра все 15 взрослых вокалистов встретятся на репетиционной базе Президентского оркестра Беларуси. Интрига юбилейного конкурса разрешится в воскресенье.


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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Первые артисты "Славянского базара" (они же участники юбилейного конкурса) уже в Минске. В столицу съезжаются делегации 15-ти стран. География - от Эквадора и Кубы до...
 
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