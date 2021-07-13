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Фильм-расследование "20 ТЕРРОР 21" смотрите 13 июля на ОНТ
13.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Коллеги с телеканала
Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, самопровозглашенные лидеры протестов призывали своих сторонников к откровенной террористической деятельности. Примеров много. Здесь и попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия по поводу объекта связи российской воинской части под Вилейкой. По данным спецслужб, его пытались взорвать. Еще один пример террора - покушение на журналиста телеканала
Сразу две серии фильма "20 террор 21" со всеми подробностями, к счастью, неудавшихся террористических атак смотрите 13 июля в 20:00 и 21:00 на
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Коллеги с телеканала ОНТ продолжают разоблачать участников террористических ячеек, а также их западных кураторов. Растеряв и без того незначительную...
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