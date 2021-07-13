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В Беларуси завершается формирование базы автовладельцев
13.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В базе автовладельцев, которым в этом году нужно обязательно уплатить аванс за транспортный налог, сейчас 1 млн 300 тыс. белорусов. На них зарегистрированы около полутора миллиона машин.
Авансовый платеж 29 рублей оплатят только те, кто на 1 января 2021 года не заплатил госпошлину. Автовладельцы, у которых была уплачена госпошлина, авансовый платеж в этом году не платят.
Извещение от налоговой придет по почте на домашний адрес или в электронном виде через личный кабинет до начала ноября.
Транспортный налог за этот год платят владельцы и за машину или мотоцикл, которые зарегистрированы, но при этом не на ходу. Снять их с учета нужно было до 1 июля.
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В базе автовладельцев, которым в этом году нужно обязательно уплатить аванс за транспортный налог, сейчас 1 млн 300 тыс. белорусов. На них зарегистрированы около...
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