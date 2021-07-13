Живопись авангардистов начала ХХ века представлена в Национальном художественном музее в Минске

Источник материала: БT

Впервые в Минске "Бубновый валет" - объединение московских авангардистов начала XX века.

В Национальном художественном музее сегодня прошла распаковка экспонатов, привезенных Государственным историко-художественным и литературным музеем-заповедником "Абрамцево". Уход от академических старых канонов и реализма, акценты на цвете, форме вещей, экспрессия и эпатаж вдохновляли художников. В основных залах почти полсотни живописных произведений из фондов музея-заповедника и Национального художественного.

Елена Воронина, директор Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево" (Россия):

Отдел "Художники XX века" был открыт фактически в нашем музее только в 70-е годы. До этого шло обсуждение достаточно активное о том, какое должно быть Абрамцево. Остаться в том, XIX, веке, когда музей-заповедник посещали художники, прославившие русское искусство. Это и Васнецовы, это и Серов, это и Паленов, это и Врубель.

Дарья Бартошук, научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси:

Сами работы шокировали публику, скажем так, своей некой примитивностью, плоскостностью, ярким чистым цветом без полутонов, прямо таким нагромождением краски, прямо краска растекается по холсту. Это все было, конечно, не характерно для более раннего искусства России.

Первую выставку участников объединения "Бубновый валет" посетители не оценили, назвав художественные произведения испорченными кусками полотен, замазанных красочной грязью. Яркими участниками общества были художники Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Наталия Гончарова, Александр Куприн, картины которых входят в список самых дорогих произведений искусств, связанных с Россией.





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