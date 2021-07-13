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Рубрика "Площадка": о проявлениях персонального террора в отношении политических оппонентов
13.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подмена понятий и тотальная девальвация смыслов. Когда под лозунгами о свободе слова кликуши подразумевают только личную монополию на выражение мнения, когда понятие о правах человека изгибают даже в Парламентской ассамблее и ОБСЕ так, как им удобно. При таком подходе совершенно незамеченными остаются покушения на жизнь белорусских журналистов, политиков и членов их семей. Сегодня в
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Подмена понятий и тотальная девальвация смыслов. Когда под лозунгами о свободе слова кликуши подразумевают только личную монополию на выражение мнения, когда...
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