Из-за жары на горячую линию профсоюзов Беларуси с начала лета поступило свыше ста обращений

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Из-за жаркой погоды Федерация профсоюзов усилила контроль за соблюдением температурного режима нанимателями. С начала лета на горячую линию ФПБ поступило свыше ста обращений. Как правило, сотрудники предприятий жалуются на некомфортную температуру для нормальной работы. Каждый случай берется на контроль. В Федерации профсоюзов подчеркивают: за созданием комфортного микроклимата на рабочем месте должен следить наниматель. Впрочем, поддержать работоспособность и облегчить самочувствие помогут дополнительные перерывы, кондиционеры, применение специальных средств индивидуальной защиты, а также смещение рабочего времени с учетом вредных условий.

Павел Манько, главный технический инспектор труда совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Не везде созданы здоровые безопасные условия труда. Есть случаи, когда в цехах плюс 38-40 градусов. Медпоказатели говорят, что если микроклиматические условия повышаются на 1 градус от допустимых, то работоспособность падает уже на 10 процентов. В настоящий момент техническая инспекция принимает все меры по выявлению и устранению всех нарушений, которые касаются температурного режима. У нас работает горячая линия как в самой федерации, как и в областных объединениях, так и в отраслевых профсоюзах, на которые могут обратиться все работники. Мы по всем фактам в кратчайшие сроки разберемся.

О нарушениях температурного режима на работе можно сообщить на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси.





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