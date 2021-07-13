В Беларуси продолжается вакцинация от COVID-19

Источник материала: БT

Позаботились местные власти и о безопасности. Вакцинация иностранцев от COVID-19 будет проходить не только в Витебске, но и в крупных городах и райцентрах, где отмечается наибольший поток зарубежных гостей.

Именно вакцинацию медики называют самым действенным методом борьбы с инфекцией. За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532 пациента.

Анастасия Бенедисюк о тех, кто боится болезни, а не вакцинации.

Вакцинироваться или нет? Чем лучше? Будут ли осложнения? Несмотря на большое количество информации, тема COVID все еще остается самой обсуждаемой. Предотвратить болезнь нельзя, но ведь минимизировать риски в наших руках.

Вакцинация в Беларуси началась в конце 2020 года. Сперва прививали медиков, потом были соцработники, педагоги, пенсионеры, и уже потом все желающие. Привиться можно не только в любой поликлинике, но и на ж/д вокзале, в торговых центрах, на рынке. При себе достаточно иметь паспорт.

При этом привьют, даже если человек не относится к этому участку. Вакцинируют по живой очереди. В среднем ожидание составляет порядка 15 минут. Уже после укола попросят ненадолго задержаться на случай проявления побочных эффектов.

Ирина Пашуто, главврач 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района г. Минска:

Отвечаю всем и рассказываю всем знакомым, пациентам, родным и близким: побочных эффектов таких, каких наши граждане боятся, мы не регистрировали за весь период вакцинации. Конечно, может быть какая-то местная реакция в месте введения вакцины, может подняться температура. Но это буквально в день вакцинации. На следующий день все проходит.

Сейчас в Беларуси прививают двухкомпонентной вакциной, поэтому повторить процедуру придется через 21 день. Медики напоминают: промежуток между уколами может составлять от трех недель до трех месяцев.







В нашей стране сейчас прививают двумя препаратами - китайским и российским "Спутником", разлитым в Беларуси. Вакцина на выбор. Для каждой свои условия хранения.

Всего с начала прививочной кампании 1 млн 13 тыс. человек получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 717 тыс. человек прошли полный курс.

Безвизовое посещение. Вакцинация иностранцев от COVID-19

Немало среди желающих сделать прививку и иностранных граждан, проживающих в Беларуси. Им предлагают вакцинироваться платно. Как и тем, кто приедет в нашу страну без визы специально с этой целью. Такая возможность для граждан 73-х государств появится с 15 июля.

Прибыть иностранцы могут не раньше и не позже, чем за два дня до даты прививки. Сертификат можно будет получить после полного курса вакцинации на двух языках: русском и английском. Срок безвизового посещения Беларуси - не более пяти суток со дня въезда.





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