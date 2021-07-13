Витебск живет в фестивальном ритме

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Гостей и участников юбилейного "Славянского базара" встречают в Витебске. Первыми аккредитовались представители технических служб и журналисты. Уже завтра на сцене летнего амфитеатра, в концертном зале "Витебск" и на площади Победы состоятся выступления артистов, а в музеях - презентации выставок.

Во время фестивальной недели в Витебске пройдет около 160 мероприятий. Марина Романовская расскажет подробнее.

В особом ритме Витебск живет еще до торжественного открытия фестиваля. Пока артисты выбирают наряды, а зрители определяются с билетами, идет большая подготовка к грандиозному празднику. Юбилейный фестиваль порадует изобилием мероприятий на любой вкус.

Летний амфитеатр готов к аншлагам. В этом году главная сцена фестиваля выполнена в виде шкатулки. Звук, свет, мониторы - все по высшему классу, чтобы каждое выступление артистов превратить в красочное шоу.

Уже скоро гримерки будут в распоряжении звезд. Главная площадка "Славянского базара" - Летний амфитеатр - встречает артистов и зрителей во всей красе.

Аккредитация участников фестиваля

Участников фестиваля, журналистов, представителей технических служб на фестивале видно издалека. Яркая карточка - аккредитация - пропуск на все фестивальные площадки. Впереди насыщенная неделя. Для удобства гостей служба аккредитации перейдет на круглосуточный график работы.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

Каждый год меняется логотип фестиваля, он в этом году юбилейный. Поэтому обязательно цифра 30 будет присутствовать на карточке-аккредитации. Наплыв артистов мы ожидаем перед первым концертом, который состоится 14 числа.

Одна из самых популярных площадок "Славянского базара" - город мастеров. На фестиваль приедут более 250 народных умельцев.

Юлия Яценко на "Славянский базар" везет лучшие изделия - нужно соответствовать праздничной обстановке. Вкусы гостей и участников фестиваля изучила досконально. Этот праздник уже 20-й для мастера.

Юлия Яценко, ремесленник:

Грандиозный праздник, с каждым годом его организация на высоком уровне. Так как мы уже 20-й год едем, все с каждым годом становится лучше для нас, ремесленников, в плане организации. За это большое спасибо. Каждый год мы встречаемся с друзьями, каждый год делимся творческими новинками. Это, конечно, незабываемо, очень ждем.

Основательно подготовились к "Славянскому базару" и представители ресторанного бизнеса. Популярностью в жаркие фестивальные дни пользуются и летние кафе. В этом году число мест для гостей увеличили.

Юбилейный "Славянский базар" обещает много сюрпризов. Один из них - концерт Григория Лепса.

Услышать любимые хиты зрители смогут бесплатно уже завтра. В 2017 его сольник собрал полный амфитеатр.

В этом году артист споет на площади Победы. Специально для выступления монтируют новую сцену.





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